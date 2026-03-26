Neve a San Marino: scuole aperte il 27 marzo.

Le scuole di ogni ordine e grado nella Repubblica di San Marino domani, venerdì 27 marzo, resteranno regolarmente aperte nonostante il maltempo e le nevicate registrate sul territorio. Lo conferma la Segreteria di Stato all'Istruzione.
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