Neve a San Marino: strade percorribili solo se ben attrezzati [Fotogallery]

Territorio sammarinese spaccato in due: se nella zona più bassa del Titano si registrano soltanto piogge intense ben diversa è la situazione nei Castelli più alti. Da Borgo Maggiore in salita persiste una intensa nevicata. Le strade principali sono percorribili benchè adeguatamente attrezzati. Difficile la situazione invece nelle strade secondarie, in particolare nei Castelli di Fiorentino e Chiesanuova. Si registrano diversi rami o alberi caduti sulle carreggiate. Gli addetti al servizio rotta neve e la Polizia Civile sono al lavoro, anche con posti di blocco per non permettere la salita a chi non disponga di mezzi adeguati.

Decisa per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il gruppo di coordinamento ha anche deciso di posticipare alle 9:30 l'apertura degli uffici pubblici non essenziali e il conseguente slittamento dell'orario di ingresso dei dipendenti interessati.