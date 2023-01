VIABILITÀ Neve a San Marino: superate le criticità sul fronte viabilità Si raccomanda in ogni caso la massima prudenza alla guida

Neve a San Marino: superate le criticità sul fronte viabilità.

Dopo la difficile giornata di ieri sul fronte viabilità nella parte alta di San Marino, la situazione è tornata alla normalità. Le precipitazioni si erano già fermate dal primo pomeriggio di lunedì permettendo così di non avere più accumuli nevosi sul manto stradale. Inoltre i mezzi spargisale entrati in funzione nella notte e le temperature non particolarmente rigide, hanno fatto sì che non si creasse ghiaccio sulle strade. Si raccomanda in ogni caso la massima prudenza alla guida.

Restano sorvegliati speciali fiumi e torrenti, particolarmente ingrossati dalle intense piogge di ieri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: