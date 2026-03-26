Neve a San Marino: veicoli bloccati ostruiscono la circolazione. Scuole aperte

Come previsto, da questa mattina la neve è tornata a imbiancare il Titano. In un primo momento ha interessato solo i Castelli più alti, poi la quota è progressivamente scesa fino a coinvolgere, oltre San Marino Città, anche Chiesanuova, Fiorentino, Borgo Maggiore, Domagnano e Faetano. Per spostarsi in queste aree sono necessarie gomme da neve o catene montate. La Polizia civile ha predisposto un posti di controllo alla rotatoria Agip di Borgo Maggiore, alla Baldasserona (su Costa del Santo) e alla rotatoria di Fiorentino. Nel resto del territorio si registrano pioggia e raffiche di vento fino a 60 chilometri orari.

La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per criticità idraulica, idrogeologica e neve, e arancione per vento.

Nel corso della giornata segnalati disagi nella viabilità, che hanno coinvolto anche il trasporto scolastico. Alcune automobili e mezzi pesanti sono rimasti bloccati nella neve, ostruendo il traffico e le operazioni di pulizia e messa in sicurezza delle strade. “Molti di questi veicoli – sottolinea il presidente dell'Aaslp Marco Nicolini – non erano adeguatamente attrezzati”. Delle lamiere sono volate da un cantiere nei pressi di Fiorina, provocando temporanee interruzioni stradali nella zona dell'ex Electronics.

I mezzi del servizio rotta neve costantemente al lavoro per sgomberare le strade, sotto la supervisione del segretario al Territorio Ciacci.

Le scuole rimangono aperte anche per la giornata di domani, 27 marzo, assicura la Segreteria Istruzione.



Il peggioramento interessa anche tutta la Romagna: la Protezione civile regionale ha elevato i livelli di attenzione, in particolare lungo la fascia costiera, dove è prevista un’allerta arancione per vento e stato del mare, mentre resta gialla per criticità costiere. Nell’entroterra, bollino giallo per rischio idraulico e frane. Secondo gli esperti, queste sono le ore più intense del maltempo.

I fenomeni proseguiranno nel pomeriggio, ma con precipitazioni in graduale attenuazione e in spostamento verso sud-est. L’esaurimento è atteso in serata, con le prime schiarite. Temperature in deciso calo dopo l’assaggio primaverile di ieri: minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 11 e 12 sulla costa e tra 10 e 15 nelle pianure interne.







