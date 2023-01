Neve: allerta della Protezione Civile, per domenica accumuli fino a 30-50 centimetri

Dopo le nevicate delle scorse ore, la situazione si è stabilizzata. Le precipitazioni a San Marino al momento si sono fermate, le strade sono pulite e non si registrano danni. Tutto sotto controllo, dunque, nonostante i disagi di venerdì 20 gennaio con alcune auto ferme lungo i bordi delle strade e un incidente senza gravi conseguenze.

In serata, però, la neve potrebbe tornare e per domenica 22 gennaio la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo di colore arancione per la parte più in quota del territorio sammarinese, sull'appennino e sulle colline romagnole già a 100-200 metri di altitudine. Previste nevicate di moderata o forte intensità con accumuli fino a 30-50 centimetri.

In pianura, invece, acqua mista a neve. Monitorati anche i livelli dei corsi d'acqua, soprattutto i torrenti minori. Sulla costa possibile vento forte e mare molto mosso. Il Comune di Rimini invita i cittadini a prestare attenzione a gazebo e altre strutture all'esterno delle case. E il maltempo, sempre secondo l'allerta meteo, proseguirà anche nelle 48 ore successive.