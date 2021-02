Neve e gelate in arrivo: allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo giallo per neve e temperature estreme in tutto il territorio di San Marino e dell'Emilia-Romagna. Si prevedono per la giornata di domani nevicate consistenti sull'Appennino e sulle colline, con valori cumulati tra 10 e 20 cm.

Nel resto della regione i fiocchi saranno porteranno invece ad accumuli meno consistenti fra stanotte e domattina.







In arrivo anche forti correnti di aria fredda da est, che porteranno le temperature a sfiorare 0°C in pianura e collina durante l'intera giornata. Nelle zone montane il termometro raggiungerà anche i -4°C, con punte in serata inferiori a -12°C. Si prevedono anche estese e diffuse gelate, così come della burrasca moderata.

Per ulteriori approfondimenti sul sito di RTV sono disponibili le previsioni di 3BMeteo.