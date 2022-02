Neve e maltempo: gli effetti delle temperature 'pazze' su coltivazioni e animali

Sentiamo Tonino Ceccoli

Dopo la nevicata, l'allerta è per le possibili gelate notturne sulle strade. Nelle scorse ore nessun particolare disagio alla circolazione. Al mattino i cittadini sammarinesi si sono svegliati con la neve, ma le strade erano pulite: nella notte diversi i mezzi dell'Azienda lavori pubblici in azione nelle zone più interessate dalle precipitazioni. Caduti alcuni rami, spezzati dal peso della neve soprattutto in zona San Giovanni.

Per le prossime ore e per domani, secondo i bollettini meteo, a San Marino le temperature oscilleranno ancora attorno allo zero. La perturbazione, infatti, non è ancora passata. Ma qual è l'effetto di un inverno mite e di un'oscillazione continua delle temperature sull'ambiente? Lo abbiamo chiesto a Tonino Ceccoli, dirigente dell'Ugraa: le conseguenze vanno dalle gemme danneggiate nelle piantagioni fino a problemi per la riproduzione degli animali selvatici.

Nel servizio, l'intervista a Tonino Ceccoli (dirigente Ugraa)