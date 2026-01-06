TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Groenlandia, il messaggio dei leader dell'Unione Europea: “La sicurezza dell'artico è la nostra priorità” 18:47 CDLS: archiviate le Festività, si riparte dal rinnovo dei contratti di lavoro scaduti 18:30 Chiesanuova: albero cade in Strada del Ponte, circolazione ripristinata 18:19 La Befana sfida la neve e chiude "Il Natale delle Meraviglie" 18:10 Dakar, tappa 3: Guthrie vince e va in testa, Schareina spezza il dominio KTM 17:27 Papa Leone chiude la Porta Santa, termina il Giubileo della Speranza 17:22 Messa solenne in Pieve: consegnato alla Reggenza il messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale della Pace 2026 17:07 Neve: mercoledì scuole chiuse a San Marino
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Neve: mercoledì scuole chiuse a San Marino

Personale docente e non docente dovrà comunque recarsi al lavoro. Le lezioni riprenderanno giovedì 8 gennaio. Classi aperte a Rimini e Riccione, chiuse a Gemmano e Coriano

6 gen 2026
L'esterno della Scuola Secondaria Superiore
L'esterno della Scuola Secondaria Superiore

Per via dell'emergenza neve la Segreteria di Stato all'Istruzione ha stabilito che domani tutte le scuole di ogni ordine e grado a San Marino domani saranno chiuse per gli studenti.

“Il personale scolastico docente e non docente – aggiunge Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Istruzione – sarà regolarmente in servizio per favorire il monitoraggio strutture e segnalare criticità”.

"La decisione - scrive la Segreteria -  è stata assunta a seguito dell’incontro con gli esperti della Protezione Civile, al fine di evitare un ulteriore congestionamento del traffico nelle prime ore della mattinata e di consentire ai tecnici di effettuare i necessari controlli alle strutture scolastiche, in relazione a eventuali infiltrazioni e al corretto funzionamento degli impianti. Le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di giovedì 8 gennaio".

Le scuole di Rimini e dei comuni della costa (come Riccione) resteranno invece aperte, mantenendo sotto monitoraggio la situazione meteo. Saranno invece chiuse le scuole nei comuni collinari come Gemmano e Coriano, insieme ad alcuni servizi comunali.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità