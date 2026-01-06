Neve: mercoledì scuole chiuse a San Marino

Per via dell'emergenza neve la Segreteria di Stato all'Istruzione ha stabilito che domani tutte le scuole di ogni ordine e grado a San Marino domani saranno chiuse per gli studenti.

“Il personale scolastico docente e non docente – aggiunge Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Istruzione – sarà regolarmente in servizio per favorire il monitoraggio strutture e segnalare criticità”.

"La decisione - scrive la Segreteria - è stata assunta a seguito dell’incontro con gli esperti della Protezione Civile, al fine di evitare un ulteriore congestionamento del traffico nelle prime ore della mattinata e di consentire ai tecnici di effettuare i necessari controlli alle strutture scolastiche, in relazione a eventuali infiltrazioni e al corretto funzionamento degli impianti. Le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di giovedì 8 gennaio".

Le scuole di Rimini e dei comuni della costa (come Riccione) resteranno invece aperte, mantenendo sotto monitoraggio la situazione meteo. Saranno invece chiuse le scuole nei comuni collinari come Gemmano e Coriano, insieme ad alcuni servizi comunali.







