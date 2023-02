Neve: meteo in miglioramento ma pericolo ghiacciate notturne

Nel servizio Pietro Falcioni

Come previsto, anche se non con questi accumuli, nella notte è nevicato su tutto il territorio di San Marino fino alla costa riminese. L'Azienda per i lavori pubblici ha invitato i cittadini ad uscire solo se attrezzati, ma non si sono registrati particolari disagi nella viabilità. Accumuli dai 5 centimetri della parte bassa della Repubblica fino a 20 centimetri, abbondanti, in Città.

"È sta una nevicata prevista - afferma Pietro Falcioni, Capo Protezione Civile - la coltre di neve scesa è stata superiore di quella prevista dai bollettini però la rotta neve ha effettuato il suo ruolo in maniera esemplare. Per venerdì, dal bollettino che abbiamo in riferimento, non sono previsti fenomeni significativi. Tuttavia durante le ore notturne le temperature scenderanno sotto lo zero e quindi potrebbero esserci delle ghiacciate". L'invito dell'Azienda Lavori Pubblici è di uscire solo se attrezzati e guidare con prudenza.

Dama bianca arrivata anche a Rimini e in tutta la Romagna. In riviera il servizio spargisale ha limitato i disagi nella circolazione anche se ci sono stati alcuni rallentamenti nel servizio di trasporto pubblico. Le aree collinari quelle più colpite, in particolare Covignano, Monte Cieco, San Paolo e la zona nord di Rimini.

Nel servizio l'intervista a Pietro Falcioni (Capo Protezione Civile)