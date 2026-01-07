Neve: strade percorribili, allerta ghiaccio e freddo

Strade circolabili a San Marino, dopo la forte nevicata di ieri. Tutti i mezzi del servizio Rotta Neve, sia pubblici che privati, hanno continuato a lavorare durante tutta la notte, anche con mezzi spargisale per ridurre gli effetti del ghiaccio, protagonista della giornata.

Oggi scuole chiuse per gli studenti di ogni ordine e grado a San Marino, domani prevista la riapertura. Massima attenzione rimane nella nella "parte alta" del territorio (Fiorentino, Borgo Maggiore e San Marino Città) dove la circolazione è consentita ai mezzi attrezzati con gomme termiche, catene o trazione integrale.

Presidi fissi di filtraggio di Borgo e Fiorentino ancora attivi alle rotatorie, nel pomeriggio si valuterà quali mantenere.

Per quanto riguarda il meteo: allerta gialla per temperature estreme, domani si prevede di scendere sotto lo zero nelle zone di pianura e nelle zone montane di toccare meno 3 gradi.

In base ai dati ISS, tra ieri e questa mattina ci sono stati in totale 20 casi di traumi dovuti a cause riconducibili a ghiaccio e neve, come cadute da scale esterne di abitazioni, per strada, nei parchi o contusioni a seguito di incidenti stradali.

L'età dei pazienti è piuttosto varia, il più piccolo ha 9 anni, ed è un bambino che si è procurato una frattura mentre giocava, mentre il più anziano ha 87 anni e si è rotto il femore. Quest'ultimo è stato l'unico caso che ha richiesto il ricovero. In generale puoi parlare di fratture di polsi, gomiti e gambe.

La campanella oggi suona a macchia di leopardo nel circondario. Le precipitazioni nevose delle ultime ore hanno delineato due scenari distinti per il mondo scolastico: mentre sulla riviera l’attività didattica prosegue regolarmente, l’entroterra e le zone montane sono costrette allo stop per garantire la sicurezza di studenti e personale. Scuole chiuse a Gemmano e Coriano, aperte a Rimini e Riccione. E per concludere un incontro ravvicinato, uno sguardo curioso verso i fiocchi di neve: sono questi gli ingredienti che hanno reso virale, nelle ultime ore, un emozionante video che ritrae i delfini della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione. raggiungendo oltre 1,2 milioni di visualizzazioni complessive.







