Neve sul Titano: mezzi per la pulizia in azione nella notte, pochi i disagi alla viabilità.

I cittadini del Titano si sono risvegliati con la neve. Interessate soprattutto le zone più alte del territorio. Le nevicate sono iniziate dopo la mezzanotte, come in parte previsto dai bollettini meteo. Subito si è attivato il Servizio rotta neve, con sei mezzi per le strade principali, cinque mezzi privati per i diversi Castelli e altri cinque per il solo centro storico. Non sono stati segnalati grossi disagi per quanto riguarda la viabilità, ma sono caduti alcuni rami soprattutto in zona San Giovanni, come segnala la Protezione Civile: la strada è stata temporaneamente chiusa. La raccomandazione è di essere prudenti, specie nelle ore notturne per il pericolo ghiaccio. Per le prossime ore e per domani, a San Marino le temperature oscilleranno ancora attorno allo zero, perché la perturbazione non è ancora passata.

