METEO Nevica fino alla costa romagnola, viabilità agevole sul Titano

Come da previsioni, dalle 11 circa di questa mattina, la neve è tornata ad imbiancare la Romagna. A San Marino gli accumuli maggiori si stanno concretizzando soprattutto nella parte alta del territorio, in particolare a Chiesanuova, Fiorentino, Borgo Maggiore e Città, ma ad essere coinvolto è tutto il territorio della Repubblica. Al momento non si segnalano disagi legati al traffico; sono comunque necessari gli pneumatici termici o, se sprovvisti, le catene. Minimi accumuli si segnalano anche sulla costa riminese con la spiaggia che si è velata di bianco. Le precipitazioni dovrebbero continuare almeno fino a metà pomeriggio, ma è possibile che prima di sera la neve possa tornare a scendere.

Per la giornata di lunedì è invece prevista un'intensa ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare il settore orientale della Regione, come avverte l'allerta della Protezione Civile, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) e temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Mare al largo delle coste meridionali da molto mosso ad agitato in serata. Possibili nevicate residue o pioggia mista a neve sul settore orientale della regione.

