Nevicata mattutina a San Marino, circolazione nella parte alta con veicoli attrezzati.

Con il Natale alle porte, San Marino si è risvegliata sotto una nevicata che ha avvolto l’intero territorio. Strade imbiancate in tutti i castelli della parte alta di San Marino, nelle zone basse, da Domagnano in giù, la neve non ha attecchito. Le situazioni più complesse questa mattina nelle aree di Faetano, Borgo Maggiore e San Marino Città, dove la neve ha superato i 10 cm, ed è stato necessario essere dotati di catene o gomme termiche per gli spostamenti.

Polizia Civile attiva dalle prime ore della mattina per permettere la circolazione solo ai veicoli attrezzati insieme ai mezzi del servizio di Rotta Neve che hanno lavorato per liberare le strade e garantire la circolazione in sicurezza. Situazione in netto miglioramento già a partire dalla tarda mattinata con schiarite in tutto il territorio.

Previsto meteo sereno anche domani e Natale. Fuori territorio anche la Valmarecchia è stata imbiancata da un sottile manto nevoso, ma senza criticità per la viabilità. Sulla costa riminese raffiche di vento fino a 70 km/h che hanno causato disagi, con diversi interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti. In Via Covignano, nella serata di domenica, è caduta una pianta ed è stato necessario chiudere la strada per rimuoverla.

Nelle Marche, a Pesaro, il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi in città, richiedendo interventi di emergenza per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità.

In fotogallery alcune foto da San Marino nella mattinata

