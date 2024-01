COMUNITÀ ESTERE New York: la Reggenza alle celebrazioni dell'89° Anniversario della Fratellanza Sammarinese Ad accompagnare i Capitani Reggenti i Segretari di Stato agli Esteri Beccari e alle Finanze Gatti insieme ad una delegazione di funzionari diplomatici

New York: la Reggenza alle celebrazioni dell'89° Anniversario della Fratellanza Sammarinese.

Al Leonard's Palace di Long Island si rinnova la festa per celebrare la Fratellanza di New York, e nello specifico 89 anni di attività sempre al servizio dei cittadini sammarinesi nella Grande Mela con lo sguardo rivolto al Titano. Un rapporto indissolubile che i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina hanno voluto onorare attraverso la Loro presenza, a pochi giorni dalla ricorrenza del 5 febbraio che commemora la compatrona Sant'Agata.

Accolti dal Presidente della Fratellanza Sanzio Vagnini, i Capi di Stato hanno messo l'accento sul “forte spirito comunitario che ha contraddistinto l'operato dei sammarinesi di New York, consentendo di mantenere viva l’identità”. Quindi, l'appello ai giovani “perché sappiano custodire la conoscenza delle loro origini, il patrimonio trasmesso dai loro padri e dalle loro madri, continuando a salvaguardare e alimentare il legame ideale che li unisce alla Repubblica”.

La vicinanza, dunque, per cementare ulteriormente le relazioni tra le istituzioni e la comunità “laboriosa e vivace”, torna poi nelle parole del Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari che ha voluto condividere l’importante traguardo della conclusione dei negoziati per l’accordo di Associazione all’Unione europea. “Riguarda anche voi e i vostri figli - ha detto -, con il vostro passaporto potrete lavorare, studiare e decidere di vivere in qualsiasi Paese dell’Europa. E’ una grande opportunità per le nuove generazioni”.

In linea il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti compiaciuto ‘di aver incontrato una comunità viva che porta San Marino nel cuore, unita dagli stessi valori che abitano una famiglia e che cammina nel solco tracciato dai nostri padri 80 anni fa. Qui – ha ricordato infine - svolgete da sempre un lavoro inesauribile di cui non possiamo che ringraziarvi”.

