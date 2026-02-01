Next-SM: evento per ragionare sul futuro. Di Battista: "Ribelliamoci alla distruzione dello Stato sociale"

Si è parlato di innovazione al Teatro Titano con la convention "Next-SM": nata da un'idea di un gruppo di giovani sammarinesi per aprire spazi di confronto e momenti di dialogo tra coetanei. Si è parlato di comunicazione, lavoro, partecipazione. Nel corso della mattinata i talk, partendo dal tema delle start up, nuove tecnologie e nuovi mestieri, con la presenza di esperti di innovazione, anche con esperienza internazionale.

Poi il ruolo della comunicazione nel narrare il cambiamento, con dei giovani podcaster. Tra i momenti più attesi la presentazione del libro "Democrazia deviata" dello scrittore Alessandro Di Battista, ex esponente dei 5 Stelle, presente all'evento, con una riflessione sul rapporto tra cittadini e potere.

"Credo che molti cittadini italiani - afferma Di Battista - ormai abbiano deciso di disertare le urne perché reputano che la maggior parte delle decisioni ormai vengono prese altrove, al di fuori dei parlamenti, al di fuori dei consigli dei ministri. Ed è la verità. Il totalitarismo di oggi si chiama capitalismo finanziario. Considerate il piano di riarmo europeo: una speculazione finanziaria a vantaggio delle grandi fabbriche di armi statunitensi e dei fondi finanziari delle banche d'affari che ne detengono i pacchetti azionari. Dobbiamo ribellarci contro tutto questo, perché il nemico non sono i russi pronti ad invadere l'Europa. Il nemico è la distruzione dello stato sociale".

L'evento "è andato molto bene - afferma Anastasia Merli, dell'organizzazione Next-SM -. La finalità era creare un dialogo con i giovani e le nuove generazioni, anche mediante l'utilizzo di un linguaggio accessibile e contemporaneo. In futuro ci saranno sicuramente altri eventi".

Nel video le interviste ad Alessandro Di Battista e ad Anastasia Merli







