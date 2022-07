NFT "Humanification" sold out ad una settimana dal lancio

“Siamo felicissimi – dichiara Gianluca Spadoni – abbiamo appena fatto il 'sold out'. Era una bella sfida, pensare di mettere sul mercato 999 token. Ci siamo riusciti nell'arco di una settimana. Questo significa che siamo riusciti a trasformare 999 nostri clienti in altrettanti sostenitori”. Ogni token ha un costo di 500 euro e tutti coloro che sono in possesso di un “Humanification” - questo il nome scelto - accedono a vantaggi e sconti sui servizi delle società sammarinesi di Gianluca Spadoni che si occupano di corsi di formazione, crescita personale ed anche del lancio e della promozione digitale di aziende e prodotti.

Migliaia le persone che partecipano ai corsi del trainer riccionese, come l'Evolution Forum Day. Ma cos'è un token? “E' un gettone – spiega Spadoni – come quello che avevamo da ragazzini per fare le telefonate nella cabina telefonica. Il token è digitale e quindi è un gettone che permette di accedere ai servizi e all'esclusività di un'azienda”. “Ho deciso di investire e scommettere su San Marino – prosegue l'imprenditore - perché è un paese dalle opportunità incredibili, ha una storia, ed essendo di piccole dimensioni può velocemente adattarsi ad un mondo sempre in cambiamento. Se è vero, come sostiene il 'World business forum', che il 65% delle professioni che faranno i giovani in futuro oggi non esistono, quale luogo migliore di una terra piccola che può adattarsi velocemente?”