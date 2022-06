INNOVAZIONE NFT, il docente e imprenditore Gianluca Spadoni: "San Marino può fare qualcosa di importante" L'NFT è una rivoluzione digitale, spiega, che in realtà fa già parte della nostra vita da anni. Uno degli esempi più chiari è la SMAC card.

Il mondo degli NFT (Non Fungible Token) si sta espandendo sempre di più a livello mondiale. Gianluca Spadoni, docente e imprenditore, considerato uno dei trainer italiani più esperti nel settore guarda con fiducia al futuro di San Marino in questa direzione: "L'NFT è una rivoluzione digitale ma che in realtà fa già parte della nostra vita da tempo. Quando ero bambino andavo in sala giochi e convertivo i miei soldi nei gettoni, token fisici spendibili all'interno della sala che tutti abbiamo usato.

"A San Marino - spiega - un altro chiaro esempio di token/NFT è la Smac card che permette a sammarinesi e non solo di poter avere del valore da spendere in una sala giochi più grande che era il paese. Ora tutto questo grazie al digitale, web 3.0 è possibile farlo per ogni azienda".



È proprio in quest'ultimo punto che c'è la vera rivoluzione, aggiunge Spadoni: “L'azienda che può trasformare i propri clienti/consumatori in sostenitori perché possiedono i tuoi gettoni. L'idea della nostra attività a San Marino è stata proprio questa, partire per primi nella commercializzazione degli NFT, cercare di essere presenti in un'innovazione”.

Nel servizio l'intervista a Gianluca Spadoni (Imprenditore)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: