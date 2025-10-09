DIALOGO Nicea: dal lontano passato il messaggio di pace per affrontare il mondo di oggi A Domagnano il convegno dedicato al Concilio di Nicea

A distanza di 1700 anni, il messaggio del primo Concilio ecumenico della Chiesa di Nicea è più che mai attuale: l'unità che diventa “riconciliazione”. E' uno dei concetti centrali dell'evento che, a Domagnano, ha riunito rappresentanti del mondo religioso, culturale e istituzionale.

Convegno promosso dall'ambasciatore inviato straordinario della Repubblica di San Marino, Nicola Barone. Sullo sfondo c'è un mondo attraversato da nuove forme di divisione. Il Concilio, citando le parole di Papa Leone XIV, diventa allora una “bussola” per “guidarci verso la piena unità di tutti i cristiani”. All'evento hanno preso parte diverse personalità, tra le quali il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, e il vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi.

Nel servizio l'intervista a Nicola Barone (ambasciatore Inviato Straordinario San Marino)

