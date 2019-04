Nicola Selva e Michele Muratori sono Capitani Reggenti

LA CERIMONIA D'INVESTITURA DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI, NICOLA SELVA I - MICHELE MURATORI I



In Piazza della Libertà i Corpi Militari sono schierati. Alle 9.45 si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera.

Nella Sala del Trono di Palazzo Valloni viene presentato il Corpo Diplomatico alla Reggenza in pectore.

Nella Sala del Trono avviene il saluto del Decano del Corpo Diplomatico, mons. Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico nella Repubblica di San Marino. Il suo discorso verte sulla tutela dell'ambiente, sullo sviluppo ecosostenibile e, più in generale, sul patrimonio naturale e sociale. Viene infatti citata l'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Viene appoggiato il movimento #FridaysForFuture che, anche a San Marino, ha manifestato il 15 marzo scorso per richiedere politiche più attente al clima.

Nel Il discorso di ingresso dei Capitani Reggenti eletti davanti al Corpo Diplomatico e Consolare, i Capitani Reggenti accolgono con favore le parole del Nunzio Apostolico verso una presa di coscienza collettiva sui cambiamenti climatici. "Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza". La Reggenza cita così l'attivista svedese Greta Thunberg. Poi un ringraziamento all'Ambasciatore d'Italia, Guido Cerboni, per il lavoro, tuttora in corso, per un aggiornamento dell'Accordo di buon vicinato con la Repubblica italiana. Importante, il rapporto con Roma, anche in vista dell'Accordo di Associazione con l'UE. Si ricordano però anche le recenti difficoltà in Repubblica dovute all'applicazione, pur senza citarlo direttamente, del Decreto Sicurezza. Infine un richiamo al valore civile ed educativo dello sport.

I Capitani di Castello sono accanto alla Sala del Consiglio dei XII per omaggiare i Capitani Reggenti eletti che hanno poi incontrato i Capitani Reggenti in carica. Alcuni Capitani di Castello sono seguiti dai figli.

Parte il corteo dei Capitani Reggenti eletti dal Palazzo Pubblico alla Basilica del Santo, dove si celebra il rito religioso. In testa al corteo la Banda Militare diretta dal Maestro Stefano Gatta. I corpi militari sono schierati sul sagrato della Basilica. Il Vescovo Mons. Andrea Turazzi saluta i Capitani Reggenti eletti e ringrazia la Reggenza in carica per il lavoro svolto nei sei mesi del mandato.

Terminata la S. Messa, il corteo torna a Palazzo Pubblico dove viene pronunciata l'Orazione Ufficiale di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. "Qui a San Marino siete fortunati. Godete di uno dei più alti standard di salute al mondo, supportato da uno dei migliori sistemi sanitari del mondo". Queste le parole di Ghebreyesus.

I Capitani Reggenti eletti prestano giuramento dopo la formula pronunciata dal Segretario di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti. Avviene il passaggio dei collari reggenziali.

Nicola Selva e Michele Muratori sono i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile 2019 - 1° ottobre 2019

Viene eseguito l'inno nazionale della Repubblica di San Marino.