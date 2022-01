Nidi e Infanzia: possibili cambiamenti negli orari, ma è caos in tutta la scuola

"I nuovi protocolli sanitari ci stanno mettendo in grossa difficoltà". La denuncia arriva dal Consiglio di Dipartimento Istruzione, che ha chiesto al più presto un incontro con le autorità sanitarie per cambiare le regole di quarantena e isolamento in caso di positività sui banchi. "Altrimenti dobbiamo chiudere la scuola", spiega. Infatti oltre agli alunni, c'è il problema degli insegnanti, che crea una grave carenza personale, anche per la difficoltà di reperire supplenti. A malincuore la Pubblica Istruzione ha dovuto ridurre gli orari. Molte le classi chiuse mentre monta la protesta dei genitori. È di oggi la notizia che la direzione di Asili nido e Scuole dell'Infanzia ha comunicato alle famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano la possibilità di riduzioni di orario per alcuni plessi o singole sezioni. Anche per evitare di raggruppare bambini provenienti da “bolle” diverse. Una situazione che potrebbe allargarsi alle Elementari. Per questo la Scuola chiede un confronto con l'Iss sui protocolli per rendere la situazione sostenibile.