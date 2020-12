TURISMO "Niente Cenone a Capodanno a San Marino. Regole uguali a quelle italiane": Pedini Amati smentisce notizie apparse su stampa riminese

“Albergatori della riviera contro i cenoni di capodanno a San Marino”, così titola oggi il Resto del Carlino. Notizia alla quale il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, dà rapida smentita: “Non è consentito alcun cenone di Capodanno – afferma –, non è mai stata data questa indicazione e faremo le dovute verifiche affinché questo non avvenga”. Il responsabile del turismo spiega inoltre che la cena per gli ospiti delle strutture alberghiere è consentita nella medesima maniera dell'Italia, ossia servita in camera o in un luogo idoneo. “Nessun cenone”, dunque. Riferendosi alla notizia, ripresa poi da diversi siti online, Pedini Amati la considera “fuorviante”.

Nel video l'intervista al segretario Federico Pedini Amati

