Niente festa al Dna, il Riana party cancella l'evento

Promessa mantenuta da parte degli organizzatori del Riana party, popolare tra gli studenti di San Marino e Rimini. La festa prevista per sabato 17 ottobre al Dna di Borgo Maggiore non si farà. I promotori dell'evento avevano anticipato che avrebbero rinunciato se fossero venute meno le condizioni per svolgerlo nel rispetto del regole.

E il nuovo decreto sancisce l'obbligo per i locali di servire i clienti solo seduti al tavolo, con possibili deroghe da concordare almeno con 10 giorni di anticipo. Condizioni che quindi non possono più essere soddisfatte. “La salute dei nostri clienti viene prima di una festa - scrivono gli organizzatori sui profili social -. La vostra sicurezza è sempre stata il nostro primo pensiero”.