Nobel per la pace 2023: Conti e Morganti propongono l'associazione Still I rise

"L’educazione è l’arma più potente che tu possa usare per cambiare il mondo”. Questa frase venne pronunciata da Nelson Mandela, premio Nobel per la pace nel 1993, ed in questa frase si cela la motivazione che ci ha spinti a nominare l’Associazione Still I Rise per il premio Nobel per la pace 2023. Lo scrivono in una nota stampa i consiglieri Sara Conti e Giuseppe Maria Morganti. L’Associazione - spiegano - si impegna nella missione di garantire educazione gratuita e protezione a ragazzi e ragazze vulnerabili che vivono in contesti di emergenza e in contesti di povertà. Il diritto allo studio è riconosciuto come un diritto umano ai sensi del diritto internazionale e dovrebbe poter essere garantito a tutti i bambini e le bambine del mondo, non solo per una loro migliore crescita, ma anche perché la negazione dell’istruzione nuoce alla democrazia e, quindi, anche alla pace e alla sicurezza internazionale.

Ad oggi Still I Rise ha aperto 4 scuole, in Grecia (missione che si è conclusa di recente), Nord-Ovest della Syria, Kenya e Repubblica Democratica del Congo e lavora su due modelli: da un lato le scuole di emergenza, che hanno l’obiettivo di garantire educazione insieme a supporto psicologico e materiale, per permettere a quei minori di reintegrarsi nella società; dall’altro le scuole internazionali per minori in condizioni di vulnerabilità. In Kenya Still I Rise ha recentemente raggiunto un risultato straordinario, e la loro scuola è stata inclusa nel circuito del Baccalaureato Internazionale.