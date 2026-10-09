Nobel per la Pace 2026 a Navanethem Pillay, premiato il suo impegno per i diritti umani

È Navanethem “Navi” Pillay la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2026. L'annuncio è arrivato oggi, venerdì 9 ottobre, a Oslo, dove il Comitato norvegese per il Nobel ha scelto di premiare la giurista sudafricana per il suo lungo impegno nella difesa dei diritti umani e nella promozione del diritto internazionale.

Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay ha dedicato gran parte della propria carriera alla tutela dei diritti fondamentali e alla lotta contro le discriminazioni. Durante gli anni dell'apartheid si è distinta per il suo impegno legale a favore di Nelson Mandela e di altri attivisti, costruendo un percorso professionale che l'ha portata a ricoprire alcuni dei più importanti incarichi della giustizia internazionale. È stata giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e della Corte penale internazionale, prima di assumere, dal 2008 al 2014, l'incarico di Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Più recentemente ha presieduto la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio nella Striscia di Gaza. Un riconoscimento al valore del diritto internazionale Nelle motivazioni del premio, il Comitato norvegese ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto da Pillay per affermare il principio secondo cui anche i crimini più gravi, come quelli di guerra, contro l'umanità e il genocidio, devono essere perseguiti attraverso gli strumenti della giustizia internazionale.

Per l'edizione 2026 erano state presentate complessivamente 287 candidature, tra cui 208 persone e 79 organizzazioni. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà il prossimo 10 dicembre a Oslo, nell'anniversario della morte di Alfred Nobel.







