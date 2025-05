EVENTI Noemi incanta il pubblico al San Marino Outlet Experience Concerto gratuito grazie anche alla sinergia con la Segreteria di Stato e l'Ufficio del Turismo

In tantissimi ieri sera al San Marino Outlet Experience per il concerto di Noemi, evento gratuito grazie anche alla sinergia con la Segreteria di Stato e l'Ufficio del Turismo. La cantante romana, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, sta per dare avvio al tour estivo e si è esibita nella Event Plaza dell'outlet regalando un'anteprima al pubblico con alcuni dei suoi brani più conosciuti. Dopo il concerto anche il momento meet e greet con Noemi che si è concessa ai fan per selfie ed autografi.

