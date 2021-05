"Noi ci siamo San Marino": attivo lo sportello sociale per lavoratori

Nato per dare ascolto e consigli utili per quanto riguarda il mondo lavorativo e le sue problematiche sociali, da oggi è attivo lo sportello per lavoratori dell'associazione “Noi ci siamo San Marino”. Un progetto portato avanti grazie alla collaborazione con i gruppi sindacali del territorio (CDSL, CSDL, USL), le forze dell'ordine e le istituzioni nazionali.

Lo sportello garantirà al lavoratore consigli su come intraprendere al meglio qualsiasi tipo di percorso, sia legale che sociale, per risolvere ogni tipo di problematica grazie anche all'aiuto di psicologi, avvocati, medici e sindacalisti.

Nel servizio l'intervista a Andrea Pozzati (Noi ci siamo San Marino)