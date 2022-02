"Noi ci siamo San Marino" in udienza dalla Reggenza: il riconoscimento di un impegno a favore dei giovani

Dalla Reggenza per testimoniare un impegno crescente a favore delle nuove generazioni, tirare le fila delle attività svolte - dal sostegno del Sì al referendum sull'aborto allo sportello contro gli abusi sul lavoro -, e soprattutto motivare il gruppo in un momento particolarmente difficile.

Noi ci siamo San Marino si rivolge ai giovani, proponendosi loro come valido sostegno a più livelli: “lavoriamo quasi totalmente con la messaggistica anonima sui nostri contatti - spiega Andrea Pozzati - arrivano richieste d'aiuto, segnalazioni di varia natura, soprattutto episodi di bullismo che si verificano a scuola ed anche in altri luoghi di aggregazione giovanile. Problematiche già conosciute, che interessano per lo più la fascia 14-17 anni, e che l'emergenza Covid ha contribuito ad acuire.

Tra i fenomeni su cui l'associazione sta concentrando gli sforzi, in ottica prevenzione, c'è l'abuso di alcol tra i ragazzi.

Nel video l'intervista ad Andrea Pozzati, Presidente Noi ci siamo San Marino.

