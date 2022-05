Noleggio auto con conducente: imprese sammarinesi denunciano la confisca, in Italia, del loro mezzo

Alcune attività di noleggio con conducente ferme al palo: i mezzi sammarinesi al di sotto dei nove posti – raccontano - possono solo accompagnare i clienti dalla Repubblica fuori confine ma non accettare prenotazioni dall'Italia per condurli sul Titano. Pena: confisca del mezzo e sospensione della patente per un minimo di quattro mesi. Pare, infatti, che già due operatori della Repubblica abbiano subito questi provvedimenti. Eppure, per 30 anni hanno lavorato senza problemi. “Cosa è cambiato?” si chiedono, facendo presente che ai colleghi italiani viene invece concesso di operare in territorio sammarinese.



Preoccupati per il loro futuro, si appellano al Governo, affinché risolva con Roma, colmando il vuoto normativo. Del problema sono informate le Segreterie Esteri e Finanze, che stanno studiando le criticità segnalate. È in corso – fanno sapere - approfondimenti tecnici e analisi giuridiche per valutare se e come intervenire. Non resta che attendere. “Senza autorizzazioni – afferma chi lavora nel campo delle NCC – siamo costretti a cedere il lavoro alla concorrenza”.

[Banner_Google_ADS]













I più letti della settimana: