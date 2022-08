Noleggio con conducente: autista sammarinese vince ricorso contro la Prefettura

La Prefettura di Rimini è stata condannata a risarcire l'autista sammarinese multato in Stazione per aver esercitato il servizio taxi senza una normativa in materia. E' stato vinto, infatti, il ricorso presentato dal protagonista, come riporta il Corriere Romagna. E ora, spiegano i suoi legali, si apre un precedente in una questione già sollevata dagli operatori del settore.

All'epoca dei fatti, l'autista – che svolge servizio di noleggio con conducente - si trovava a Rimini alla Stazione per far salire dei clienti legati all'Iss e diretti a San Marino. Ma i tassisti del luogo segnalarono l'episodio alla polizia. Così scattò il sequestro del veicolo, restituito poco dopo, e all'autista fu sospesa la patente per tre mesi. Alla fine l'uomo ha vinto il ricorso, proprio perché stava svolgendo un'attività legata al noleggio con conducente e non al servizio taxi. La Prefettura dovrà rifondere le spese e le competenze della causa, per oltre 1.100 euro.

La questione, come spiegano gli avvocati dell'autista, dovrà essere sviluppata a livello politico. Manca, infatti, una normativa, come già segnalato nel maggio scorso da Rtv che aveva raccolto le preoccupazioni degli operatori. Le attività sammarinesi spiegavano infatti di poter accompagnare solo i clienti del Titano fuori confine e non viceversa. Per questo, si erano appellate al Governo affinché risolvesse la situazione con Roma, per colmare il vuoto normativo.