Nomine Rai: l'ira di Giuseppe Conte, Fico: "Parlerei di legge strutturale".

Le nomine Rai sono in maggioranza femminile, almeno tra le proposte presentate dall'Ad Carlo Fuortes. Oggi ci sarà la decisione del CdA. Tra i nomi indicati, Monica Maggioni al Tg1, Simona Sala al Tg3, Alessandra De Stefano a Rai Sport. Rimangono Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Antonio Preziosi a Rai Parlamento. Alessandro Casarin alla redazione regionale. Il posto per il Giornale Radio per Andrea Vianello. Mario Orfeo verso l'approfondimento giornalistico. La direzione di Rainews a Paolo Petrecca.

Il leader del M5S Giuseppe Conte dichiara che non andrà più nella televisione pubblica: "Vorrà dire che a partire da oggi continueremo le nostre battaglie facendo appello diretto a tutti i cittadini italiani" ha aggiunto Conte che ha accusato i vertici Rai di aver eliminato "qualsiasi parvenza di pluralismo" decretando "la definitiva degenerazione del sistema".

Il presidente della Camera, Roberto Fico, su Radio24 esprime la sua opinione: "Non entro nel merito delle nomine, ma quello che dico da anni è che dobbiamo affrontare una legge sulla governance, una riforma di sistema sul rapporto fra Parlamento, governo e Rai. È una legge che ho presentato durante il governo Renzi, ci ho lavorato tanto come presidente della commissione di vigilanza, la legge di oggi non la condivido, invece di parlare di nomine parlerei di legge strutturale. Serve una cultura dell'indipendenza molto più alta, dobbiamo definire una nuova missione per la Rai".

