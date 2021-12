CANNABIS FOR FUTURE SAN MARINO Non demonizzate la Cannabis!

Pochi giorni fa, l'Ansa ha riportato una notizia intitolata "L'uso di cannabis può ridurre la fertilità. Studio in laboratorio nota una riduzione degli spermatozoi". La notizia è stata da noi qui ripresa. Questo è l'estratto dello studio.

Gli attivisti di "Cannabis For Future San Marino" postano sulla loro pagina Facebook un commento relativo a un altro studio che dimostrerebbe l'opposto: "Una ricerca condotta da studiosi dell'Harvard T.H. Chan School of Public Health in collaborazione con l'Università di Boston ed il Massachusetts General Hospital suggerisce, invece, che gli uomini che consumano cannabis produrrebbero una maggiore quantità di sperma, accompagnata da livelli più elevati di testosterone. Per lo studio, sono stati prelevati oltre 1100 campioni di sperma da 662 uomini (con età media di 36 anni e problemi di fertilità). Oltre lo sperma, in metà dei soggetti è stato analizzato anche il sangue in modo da determinarne la concentrazione di ormoni sessuali".

"Dai risultati è emerso che l'11% e il 44% dei soggetti erano rispettivamente fumatori ed ex-fumatori. È stato provato che mentre i consumatori, passati e presenti, producevano in media 62,7 milioni di spermatozoi per millilitro, i non-consumatori ne generavano soltanto 45,5. Paradossalmente, e contrariamente alle aspettative dei ricercatori, i risultati hanno dimostrato una maggior quantità di testosterone nei consumatori. Un effetto benefico che scompare però quando il consumo è eccessivo. Altri studi evidenziano che la cannabis aumenta il desiderio sessuale. Questo perché il CBD svolge un ruolo di armonizzazione dei sistemi di inibizione ed eccitazione sessuale, riducendo i sentimenti di stress e di ansia attraverso diverse reazioni chimiche".

Questo è il primo studio riportato da "Cannabis For Future San Marino". E questo è il loro secondo studio.

