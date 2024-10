“Non dimenticateci”, AVSI San Marino per gli sfollati del Libano

Nel video l'intervista alla Presidente di AVSI San Marino, Alessandra Greco.

AVSI opera in Libano dal 1996. Dal 7 ottobre scorso ha intensificato gli sforzi e attraverso i suoi operatori sul campo è riuscita a portare aiuto a oltre 13.000 persone. “In questo momento, a causa dei bombardamenti, ci sono tantissimi sfollati – spiega Alessandra Greco, Presidente AVSI San Marino - Oltrepassano il milione, siamo ad un milione e duecentomila persone che lasciano le loro case, senza potersi guardare indietro, quindi, senza prendere nulla, non solo gli effetti personali, ma neanche quello che può essere immediatamente utile per vivere. Lasciano la zona sud del Libano per recarsi verso Beirut, anche se è vero che non è una zona franca.”

Un milione e 200mila sfollati, ma sono 2000 i morti, 9000 i feriti. E i bisogni si allargano, andando anche oltre la dimensione materiale. “Le esigenze in questo momento sono aumentate – prosegue la Presidente Greco - e sono quelle di basilari: dall'acqua ai Kit igienici, materassi e coperte. Sono stati attivati moltissimi shelter, dei punti di rifugio, nelle scuole o utilizzandoli gli edifici esistenti e disponibili. AVSI si è attivata, oltre che per queste esigenze di tipo materiale, anche per esigenze di carattere psicosociale. Ha attivato dei numeri di supporto psicologico, per chi ha bisogno di affrontare le paure che derivano da una situazione emergenziale di questo tipo: dover lasciare casa in un attimo e trovarsi senza nulla”.

Appello alla generosità, ad un aiuto concreto con la raccolta fondi – nei conti correnti di Avsi San Marino, nei 4 istituti di credito del Titano, causale “per gli sfollati del Libano” - nella consapevolezza, dice, “che ogni gesto può portare speranza a chi ha perso tutto, ridare forza a chi non ne ha più”.

I contributi potranno essere versati mediante bonifico utilizzando uno dei seguenti c/c bancari e specificando nella causale “per gli sfollati del Libano”:

Cassa di Risparmio IBAN SM42L0606709808 000080101391

Banca di San Marino IBAN SM51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale IBAN SM66S0303409800000060104846

Banca Sammarinese di Investimento IBAN SM24K0328709803000030317135