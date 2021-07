Non due, ma una sola positività tra i minorenni sammarinesi a Malta

La vicenda dei quattro minorenni sammarinesi bloccati da giorni a Malta per Covid: uno di loro, dopo un nuovo tampone negativo, è riuscito lasciare l'isola e questa mattina è atterrato in Italia. Lo riferisce la madre di una delle tre ragazze che, invece, si trovano ancora in quarantena a Malta. A seguito di ulteriori accertamenti, prosegue, si è scoperto che non sono due le positività riscontrate tra le ragazze sammarinesi, ma solo una, mentre le altre due minorenni, sono risultate negative al test.