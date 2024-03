“Non esistono ragazzi cattivi”: Don Burgio incontra insegnanti, genitori e studenti

Su impulso di Segreteria e Dipartimento Istruzione, un incontro formativo con Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano e fondatore della Associazione Kairos. Incontra prima gli adulti – ieri platea piena tra docenti, formatori, famiglie – e oggi oltre 300 ragazzi delle Medie, Superiori e del Cfp, per testimoniare la sua esperienza tra giovani che vivono ai margini.

Introdotto dal Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi e dal Direttore del Dipartimento Istruzione, Francesco Giacomini, Don Claudio Burgio parla di storie di riscatto e ripartenza incontrate nel suo ruolo di Cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano e nell'Associazione Kairos, che fonda nel 2000 nell'hinterland milanese.

Esperienze che ha raccolto nel libro-racconto che è anche lo slogan dell'Associazione: “Non esistono ragazzi cattivi”, ma solo giovani in difficoltà, in cerca di aiuto, di ascolto e che sentendosi sostenuti possono cambiare strada. Partita come progetto per offrire supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati da Tribunale Minorile, Servizi Sociali e forze dell’Ordine, Kairos cresce nel tempo e oggi rappresenta un riferimento importante nel recupero del disagio giovanile, con diverse comunità di accoglienza per adolescenti e appartamenti per l’autonomia.

