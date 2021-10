Non PRG in prima lettura, ma modifiche al Piano Regolatore Generale

Una precisazione in relazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale. In prima lettura non figura il nuovo piano regolatore generale ma modifiche al Prg esistente per l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale, economico ed occupazionale della Repubblica di San Marino e per la realizzazione di servizi alla comunità. In particolare si tratta di consentire l'ampliamento di attività produttive, con importanti ricadute sul piano occupazionale, nel Castello di Chiesanuova, attraverso la trasformazione in zona produttiva di un'area già occupata da un opificio. In cambio la proprietà privata cederà gratuitamente all'Ecc.ma Camera terreni attualmente destinati ad area agricola, individuati come riserva naturale nel piano particolareggiato delle Aree Naturalistiche Tutelate, che, a titolo compensativo, saranno trasformati in verde esistente.