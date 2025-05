“Non scherziamo col fuoco!”: Ludoteca e Polizia Civile insieme in un progetto di gioco ed educativo

SRV_LUDOTECA_POLIZIA_CIVILE_ESERCITAZIONE_OK_24052025

Una mattinata intensa, ricca di emozioni, scoperte e insegnamenti: questo è il cuore dell’iniziativa "Non scherziamo col fuoco!", il laboratorio educativo promosso ed organizzato dalla Ludoteca Pologioco e dalla Polizia Civile. Progetto pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un percorso di consapevolezza civica e prevenzione, con un messaggio centrale chiaro e potente: il rispetto.

Presenti all'evento anche i Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi ai quali è stato dedicato un picchetto d’onore, insieme al Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi. Nel corso della mattinata bambini e genitori sono stati guidati in un percorso educativo alla scoperta delle norme fondamentali per la sicurezza con prove pratiche come la dimostrazione di inseguimento a seguito del mancato rispetto dell’alt di un agente, culminata con la simulazione di un arresto. Ampio spazio anche alla sicurezza domestica. Appuntamento terminato con la consegna degli attestati di merito a riconoscimento dell'impegno e partecipazione dimostrata.

Nel servizio l'intervista ad Erika Ghiotti (Educatrice ludoteca pologioco)