Non solo Covid: aumentano i ricoveri per un virus delle basse vie respiratorie nei bambini

Con l'arrivo dell'autunno e il rientro in classe torna a circolare anche il virus respiratorio sinciziale: molto comune tra la popolazione adulta e i bambini grandi, sta causando brutte bronchioliti nella fascia 0-1 anno. Il virus colpisce le basse vie respiratorie e, nei più piccoli o nei neonati si manifesta con affanno, aumento della frequenza respiratoria e rientramenti sottocostali.

“L’epidemia quest’anno è arrivata con 2 mesi di anticipo – spiegano dal reparto di pediatria di San Marino - nelle ultime 2 settimane stiamo assistendo ad un aumento esponenziale dei ricoveri per bronchioliti. Nel solo mese di ottobre in Pediatria abbiamo registrato in media 50 accessi al giorno ed evaso in media 100 telefonate quotidiane” - concludono.

Per la prevenzione valgono le precauzioni standard: lavaggio delle mani, monouso dei fazzoletti e utilizzo delle mascherine. A San Marino sono già iniziate anche le vaccinazioni per le categorie più a rischio.