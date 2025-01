RIMINI Non solo gelato: al Sigep protagonista anche la pizza Al taglio del nastro il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Un'azienda sammarinese propone il gelato con l'olio di oliva extra vergine del Consorzio Terra di San Marino

Al via a Rimini la 46esima edizione del Sigep, la fiera del gelato che ormai da anni ha ampliato il suo raggio d'azione ad altre delizie del palato. Al taglio del nastro il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Sarà l'edizione più grande e più internazionale di sempre e fino a mercoledì 22 gennaio consentirà a 1.300 brand espositori di proporsi a circa 3.000 aziende potenziali acquirenti, di oltre 160 paesi. Sigep è sinonimo di gelato ma nei padiglioni della fiera di Rimini c'è spazio anche per altre golosità ed eccellenze alimentari come la pasticceria, il pane, il cioccolato, il caffè e, da quest'anno anche la pizza. Nei 138mila metri quadrati di esposizione anche lo stand della sammarinese Leagel che quest'anno propone tra le sue varietà innovative un gelato con vaniglia e olio di olivaxtra vergine del Consorzio Terra di San Marino.

Nel video le dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e del gelatiere Leagel Davide Volpe.

