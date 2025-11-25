TV LIVE ·
Nonna Laurina compie 115 anni: è la donna più longeva d’Italia e la quarta del mondo

I supercentenari italiani (coloro che hanno superato i 110 anni) sono 19 e solo uno è uomo. Nella Repubblica di San Marino, i centenari residenti o soggiornanti sono 10, di cui 6 di sesso femminile

25 nov 2025
Lucia Laura Sangenito con il sindaco di Sturno
Lucia Laura Sangenito con il sindaco di Sturno

A Sturno, in provincia di Avellino, oggi si festeggia un compleanno speciale: Lucia Laura Sangenito, meglio conosciuta come Nonna Laurina, spegne infatti 115 candeline. Il traguardo, la colloca come persona più longeva d'Italia e la quarta al mondo. 

Festa grande nel comune di residenza, dove ormai il suo compleanno è atteso quasi come una festa patronale. Lucia Laura ha vissuto due guerre mondiali, l'influenza spagnola e la pandemia di Covid, senza dimenticare quel tragico 23 novembre del 1980: il giorno prima aveva compiuto 70 anni, quando la terra iniziò a tremare per quello che oggi conosciamo come il tragico terremoto dell'Irpinia. Laurina è stata anche tra le primissime donne a votare in Italia: il 2 giugno del 1946 fu tra le convinte sostenitrici del voto alla Repubblica al referendum costituzionale. 

Dando uno sguardo alla speciale classifica di longevità, davanti a lei c'è la britannica Ethel Catelham (116 anni e 93 giorni), la francese Marie-Rose Tessier (115 anni e 185 giorni) e la statunitense Naomi Whitehead (115 anni e 57 giorni).

L'Italia conta oggi 23.548 centenari, un numero in crescita di oltre il 30% nell’ultimo decennio e composto per l’83% da donne, con una presenza particolarmente elevata in Lombardia, seguita da Lazio ed Emilia-Romagna. I supercentenari, coloro che hanno superato i 110 anni, sono 19 e solo uno è uomo, confermando il primato femminile e la forte concentrazione di questi “super-longevi” soprattutto nel Nord del Paese.

Nella Repubblica di San Marino, stando ai dati diffusi dal UPECEDS e aggiornati al 30 di settembre, i centenari sono 10, di cui 7 residenti e 3 soggiornanti. Quattro di questi hanno 103 anni. La divisione per sesso conferma la tendenza italiana: su 10, 6 sono donne.





