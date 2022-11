Nord Stream: novità sulle esplosioni del gasdotto

"Gli esperti ucraini stanno già lavorando sul luogo della tragedia in Polonia. Sono grato alla parte polacca per averci permesso di entrare”. Così il ministro degli esteri ucraino Kuleba che torna sull'incidente missilistico costato la vita a due persone. “Continueremo la nostra cooperazione – aggiunge - in modo aperto e costruttivo, come fanno gli amici più stretti".

Polonia che invece nega l'ingresso in territorio alla delegazione russa per partecipare al summit dell'Osce. Sul territorio ucraino proseguono intanto gli attacchi russi: quasi la metà del sistema energetico di Kiev è stato messo fuori uso ed è stato consigliato ai cittadini della capitale di fare scorte di acqua e cibo in previsione di ulteriori attacchi.

Il presidente turco Erdogan, in una telefonata con Putin, ha ribadito la necessità di rilanciare i negoziati, sottolineando che il prolungamento della guerra in Ucraina comporta molti rischi. Al vertice Apec di Bangkok, il presidente francese Macron ha chiesto ai paesi dell'Asia di unirsi al "consenso crescente" contro la guerra evidenziando che questo conflitto è anche un "loro problema".

Novità sul gasdotto Nord Stream. Secondo il procuratore svedese titolare dell'indagine sulle esplosioni dello scorso 26 settembre, la tubatura sarebbe stata colpita da un grave sabotaggio. Non è chiaro ancora se qualcuno sarà accusato di un reato.