COVID-19 Normative anti Covid, cosa cambia questa settimana? A San Marino e Italia cambiano modalità di accesso a strutture e servizi

Normative anti Covid, cosa cambia questa settimana?.

Dal oggi, a San Marino decadono alcune misure anti-Covid. Basterà il Green pass base per accedere a diversi servizi, come trasporti, negozi nei centri commerciali nei giorni festivi, eventi culturali, sportivi, congressi e centri benessere. Anche per consumare in bar, ristoranti, mense, pub e alberghi sarà sufficiente avere un tampone negativo. Green pass base necessario anche per i visitatori delle strutture sanitarie. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico si potrà stare al tavolo in un massimo di 6 persone. In mattinata riunione del Congresso di Stato e per la valutazione della situazione epidemiologica.

Anche in Italia verso nuove misure per l'emergenza sanitaria. Oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-Covid, con la probabile proroga dell'obbligo di mascherine all'aperto. Dal 1° febbraio cambieranno le regole anche per green pass e non vaccinati. Da martedì, infatti, il certificato verde sarà ridotto dagli attuali 9 ai 6 mesi di durata. Sarà inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così come sarà obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme. Dal 1° febbraio sarà necessario presentare il proprio QR code (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principali uffici ed attività, poste, banca e librerie comprese. Resta consentito il libero accesso, tra gli altri, nei negozi di generi alimentari in quelli per la vendita del cibo per gli animali domestici, nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, in farmacie, parafarmacie e ottiche. La stretta dall'1 febbraio riguarderà in particolare gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio. Il prossimo step arriverà, infine, il 15 febbraio quando entrerà in vigore l'obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori over 50.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: