RTV Nota CdR: il commento di Pedini Amati, "accuse molto gravi" Il Segretario di Stato all'Informazione chiede "i nomi di coloro che hanno ingerito sull'informazione"

In merito alla nota diffusa dal Comitato di Redazione, il Segretario di Stato per l'Informazione, Federico Pedini Amati dichiara di non aver avuto alcun tipo di segnalazione al riguardo da parte del Cdr e di altri esponenti di Rtv. “Sicuramente non mi compete – dice - però mi aspetto che chi dovrà fare luce su queste accuse molto gravi, fatte verso la politica tutta - di maggioranza e opposizione - e laddove ci siano stati realmente dei comportamenti sopra le righe, vengano palesati e non si trinceri dietro ad una non meglio precisata accusa generalizzata. A questo proposito – aggiunge - mi confronterò con il Direttore Generale affinché, ove necessario, prenda provvedimenti a tutela dei giornalisti dell'emittente. Mi aspetterei – conclude - un po' più di coraggio e vorrei venissero fatti tutti i nomi di coloro che hanno ingerito sull'informazione”.

