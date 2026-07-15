Nota della Segreteria di Stato per il Turismo con delega all’Informazione

La Segreteria di Stato per il Turismo con delega all’Informazione respinge con fermezza ogni insinuazione volta ad attribuire all’emittente pubblica una presunta natura “governista” della San Marino RTV da parte di un collaboratore della stessa emittente. San Marino RTV è un servizio pubblico che opera nella piena autonomia, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di pluralismo, imparzialità e libertà di informazione che caratterizzano ogni sistema democratico. Il Governo, ma più ampiamente il sistema politico, maggioranza e opposizione, non impartiscono direttive ai giornalisti né intervengono nelle scelte editoriali dell’emittente. Chi sostiene il contrario è chiamato a dimostrarlo con fatti concreti e non con valutazioni personali prive di riscontri. La critica è sempre legittima, ma va evitata ogni affermazione che rischia di delegittimare il lavoro quotidiano dei professionisti dell’informazione e di compromettere la credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo. A maggior ragione da parte di chi con la stessa emittente collabora. La Segreteria di Stato rinnova pertanto la propria fiducia nei confronti dell’autonomia e della professionalità di San Marino RTV, nel pieno rispetto delle competenze che l’ordinamento attribuisce ai suoi organi.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo con delega all’Informazione







