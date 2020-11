Notizie di indagini su un militare, Gendarmeria: “Collaborazione senza riserve con il Tribunale”

Una nota che arriva in queste ore dalla Gendarmeria, alla luce di notizie divulgate da organi di informazione on-line. "Si rappresenta che un militare della Gendarmeria sia oggetto di approfonditi accertamenti da parte di questo Corpo e del Tribunale e che nei confronti del militare, al quale era già stata sottratta l’arma in dotazione, sia stata inoltre disposta la misura della sospensione cautelare dal servizio".



"La Gendarmeria - prosegue la nota - come sempre, collabora pienamente e senza riserve con il Tribunale e, ove emergessero inadempienze od omissioni nell’approccio del personale del Corpo alla vicenda in argomento (e non solo), adotterà con fermezza e rigore tutti i provvedimenti previsti dalla Legge penale e/o dai Regolamenti disciplinari".