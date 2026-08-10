STELLE CADENTI Notte di San Lorenzo 2026 da record con la luna nuova Il picco assoluto dello sciame si registrerà nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Quest'anno lo spettacolo sarà ancora più visibile grazie all'assenza della Luna in cielo

Notte di San Lorenzo 2026 da record con la luna nuova.

Scienza, curiosità, storia e romanticismo. Il 10 agosto è una data che racchiude in sé tutto questo. Merito della tradizionale pioggia di meteore delle Perseidi, note anche come le "lacrime di San Lorenzo". La tradizione popolare lega infatti questo fenomeno al martirio di San Lorenzo, bruciato sulla graticola il 10 agosto del 258 d.C.: le stelle cadenti rappresenterebbero i carboni ardenti del suo supplizio o le lacrime versate dal Santo durante il martirio, che vagano eternamente nei cieli e scendono sulla Terra solo in questa notte. La leggenda vuole che chiunque ricordi il dolore del Santo, guardando le sue "lacrime" brillare nel firmamento, veda esaudito il proprio desiderio più profondo.

Da un punto di vista scientifico, la puntualità millenaria di questo appuntamento è legata al moto di rivoluzione della Terra. Ogni anno, a metà agosto, il nostro Pianeta attraversa la scia di detriti, polveri e ghiaccio lasciati lungo l'orbita dalla grande cometa Swift-Tuttle durante i suoi passaggi ravvicinati al Sole. Poiché la Terra percorre sempre la stessa orbita nello stesso arco di tempo, l'incontro con questa nube di frammenti avviene nello stesso periodo dell'anno. Quando questi frammenti di roccia entrano a contatto con l'atmosfera terrestre a una velocità di circa 60 chilometri al secondo, bruciano per attrito creando le spettacolari e caratteristiche scie luminose.



Quest'anno l'evento coincide con una condizione astronomica perfetta: la totale assenza della Luna, che proprio in questi giorni entra nella fase di Luna Nuova lasciando il cielo completamente buio. Secondo gli astronomi, il picco assoluto dello sciame si registrerà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, con una frequenza che potrà superare le 100 meteore all'ora.

Per godersi al meglio lo spettacolo, gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) suggeriscono di seguire poche e semplici regole: allontanarsi del tutto dai centri urbani e dalle luci artificiali; concentrare le osservazioni dopo la mezzanotte, in particolare nelle ore che precedono l'alba del 13 agosto, quando la Terra attraversa la parte più densa delle polveri lasciate dalla cometa Swift-Tuttle; evitare binocoli o telescopi, che limitano il campo visivo, e affidarsi solo agli occhi nudi per catturare anche i passaggi più rapidi; guardare in direzione Nord-Est verso la costellazione di Perseo, da cui lo sciame prende il nome e da cui sembrano irradiare le meteore; far abituare gli occhi all'oscurità per almeno 15-20 minuti, evitando di guardare lo schermo dello smartphone durante l'attesa.

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