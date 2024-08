10 AGOSTO Notte di San Lorenzo, l'Osservatorio Copernico: "Condizioni favorevoli all'osservazione delle stelle cadenti"

Stanotte naso all'insù e si esce a riveder le stelle. Oggi quelle cadenti però. È un appuntamento magico per i romantici, per gli appassionati di astronomia e per chi ha voglia di passare una serata diversa dal solito ed esprimere un desiderio. L'Osservatorio Copernico di Saludecio è uno dei punti migliori del circondario per ammirare il fenomeno. Ma non è l'unico spot, ce ne sono anche a San Marino.

Ecco le dritte per poter apprezzare a pieno lo spettacolo delle stelle cadenti di San Lorenzo: "Necessario trovare un posto il più possibile buio, in altura, con l'orizzonte libero - spiega Gianfranco Lollino, direttore Osservatorio Copernico di Saludecio -. Il momento migliore è da mezzanotte in poi verso le prime ore del mattino, guardando sempre lo zenit del cielo. Quest'anno saremo favoriti perché la luna è nelle primissime fasi e quindi andrà giù presto".

"Stasera all'Osservatorio Copernico - continua Lollini - sarà possibile anche osservare le stelle fisse attraverso i tre telescopi a disposizione. Presenti anche degli astrofili per le spiegazioni scientifiche. Verso le 11 e mezza sarà possibile anche vedere Saturno".

"Il punto migliore per guardare le stelle cadenti a San Marino - conclude il direttore dell'Osservatorio - è la zona della Terza Torre, dove il cielo è ottimale. In quel luogo infatti ci sarebbe piaciuto installare un telescopio".

Nel video l'intervista a Gianfranco Lollino, direttore Osservatorio Copernico di Saludecio

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: