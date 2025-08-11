STELLE CADENTI Notte di San Lorenzo, tra l'11 e il 13 agosto il maggior numero di stelle cadenti. Sguardo all'insù dopo la mezzanotte A San Marino ieri, 10 agosto, occhi al cielo a Serravalle, al Parco Laiala

Una luce brillante che squarcia il cielo, dura un attimo ma ogni anno cattura l'attenzione di grandi e piccini nella notte di San Lorenzo. Lo sciame meteorico è legato al 10 agosto, giorno in cui si ricorda il martirio del giovane diacono. Il santo fu condannato al rogo a metà del terzo secolo dopo Cristo dall’imperatore Valeriano: la sua unica colpa fu quella di aver donato i beni ecclesiastici ai poveri, invece di consegnarli.

Secondo la tradizione cristiana le scie luminose della notte di San Lorenzo sarebbero le sue lacrime. Non solo il 10 agosto, le stelle cadenti attraversano il cielo anche nei notti successive. Secondo gli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica e della Nasa, le Perseidi si vedranno maggiormente tra stasera 11 agosto e mercoledì 13 agosto, quando la Terra attraverserà la parte più densa della scia di detriti lasciata dalla cometa Swift–Tuttle. Per godersi lo spettacolo bisogna scegliere luoghi con un ampio orizzonte, lontani dalle luci artificiali, e puntare gli occhi al cielo.

L'orario migliore per assistere allo spettacolo è dopo la mezzanotte, meglio ancora tra le 2 e le 4, quando le meteore sono più numerose. Ieri sera tutti col naso all'insù anche a San Marino con la quinta edizione dell'evento "Sdraiati a guardar le stelle" a Serravalle, al Parco Laiala. Una serata organizzata dalla Giunta, con il patrocinio della Segreteria Esteri, all'insegna della fantasia e dell'incanto. Giochi, animazione, picnic e una serie di iniziative hanno divertito grandi e piccoli, fino al momento più atteso: l'osservazione degli astri attraverso telescopi professionali, in collaborazione con il Gruppo astrofili pesarese. I partecipanti hanno potuto ammirare la "Luna piena del Cervo", raramente visibile.

