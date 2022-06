Notte infuocata. Robusto peggioramento nel pomeriggio fra Emilia, Lombardia e Piemonte

La notte appena trascorsa non ha portato il solito refrigerio sul Titano. Le minime, stando alle centraline meteo di Chiesanuova e Valdragone, non sono scese sotto i 24,5°C. La forte umidità ha fatto il resto per rendere non facile il sonno.

Per il pomeriggio di oggi si attende però un calo termico anche sulla Romagna, a causa dell'arrivo da nord ovest di un peggioramento che potrebbe innescare anche fenomeni violenti su pianure e aree pedemontane di piacentino, parmense, reggiano e basse pianure di modenese e ferrarese occidentale. Visto il forte carico di umidità, è alto il rischio di grandinate.

Si tratterà comunque di un breve sospiro di sollievo, della durata massima di un paio di giorni, perché per il prossimo fine settimana si attende una nuova rimonta "africana".