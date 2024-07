Notte Rosa: entusiasmo per la riuscita della 19esima edizione. Weekend di controlli capillari per la Questura

Conclusa con un “successo straordinario” - affermano gli organizzatori – la diciannovesima edizione del cosiddetto “Capodanno d'Estate” in Riviera e nell'entroterra romagnolo. Una festa collettiva, nel weekend, con quasi “150 eventi, i monumenti illuminati di rosa e oltre 30 concerti live”. Un “gigantesco dance floor”, è stato detto; con migliaia di persone a ballare e divertirsi. Soddisfatto il Sindaco di Rimini Sadegholvaad. “Uno degli eventi di punta del nostro sistema turistico”, ha sottolineato. Nessuna particolare criticità per l'ordine pubblico, ha rimarcato dal canto suo la Questura, che aveva predisposto servizi straordinari. Identificate 714 persone; 5 le denunce, 7 gli arresti. Quanto all'attività della Polstrada si registrano 57 contravvenzioni e 3 denunce per guida sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. Controlli nei locali specie per il rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minori.

