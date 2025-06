ESTATE Notte Rosa, nella seconda serata a Rimini Fedez ed Elodie Buona la prima, con Big Mama e Olly. A Riccione Dj Paoletta e Marco Corona passano il testimone a Michelle Hunziker e Kledi Kadiu

È stata una prima serata da incorniciare quella che ha inaugurato la Notte Rosa 2025. Un esordio carico di energia e partecipazione con la grande festa dell’estate romagnola che, nella ventesima edizione, è stata anticipata al giorno del solstizio. A Rimini, protagonista il concerto RDS Summer Festival che ha inaugurato il suo tour estivo portando sul palco di Piazzale Fellini alcune tra le voci più amate del panorama musicale italiano. L'energia di Big Mama e poi Olly, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. Questa sera a Rimini in piazzale Fellini altri artisti di grido, come Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Sophie and the Giants e Tananai. A Riccione, dove ieri sera, han tenuto banco Dj Paoletta e Marco Corona, questa sera si balla e si canta con Michelle Hunziker e Kledi Kadiu. Musica ed eventi, nella Notte Rosa, fino all'alba questa mattina, a Rimini Terme con le note raffinate di Frida Bollani Magoni, che ha incantato il pubblico con il suo nuovo spettacolo, "Semplicemente Frida", accompagnata dal talentuoso musicista britannico Mark Glentworth.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: